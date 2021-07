De Zerbi: “Dybala importante per il calcio italiano, Locatelli e Pjanic…”

L'allenatore ha parlato

redazionejuvenews

L'ex allenatore del Sassuol, oggi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi ha parlato intervistato dai microfoni di Sportitalia di diversi temi riguardanti la Juventus e il mercato della Vecchia Signora: "Kaio Jorge mi piace e piace molto. Non so cosa possa entrarci con la Juve e con altre squadre, però mi piace molto così come Carrascal, che è un altro giocatore di un talento incredibile e ha anche un passo che si presta ai campionati europei importanti."

Dal mercato alla rosa bianconera, un pensiero su Dejan Kulusevski, che lo scorso anno non ha reso al massimo, ma che è pronto, con Massimiliano Allegri, ad una stagione da protagonista, vista anche la fiducia che il tecnico toscano ripone in lui: "Un giocatore importante, oltre a Ronaldo, Dybala e Chiesa, perché ha forza ed è un giocatore che si presta con tutti, ma si presta molto bene anche con Allegri."

De Zerbi parla poi di Paulo Dybala, anche lui chiamato a riscattare un'annata piena di problemi e infortuni, che lo scorso anno lo ha costretto a saltare molte partite: "Da appassionato di calcio e di giocatori forti, spero che torni ai livelli di 2-3 anni fa, perché è stato infortunato tanto e dispiace vedere un giocatore così forte soffrire. Un giocatore come Dybala è importante non solo per la Juve ma per tutto il calcio italiano: vederlo le domeniche è un piacere anche per gli avversari."

Chiusura sulla possibile convivenza tra Locatelli e Pjanic, il primo vicino all'approdo in bianconero, il secondo una suggestione della stampa: "Allegri ha sempre basato tanto delle sue squadre sul centrocampo, quindi se vuole sia Pjanic che Locatelli è per farli giocare assieme e perché ha ritenuto necessario probabilmente andare ad intervenire in quel reparto. Dove giocheranno? I giocatori forti sanno giocare in tutte le posizioni, sanno giocare con giocatori altrettanto forti".