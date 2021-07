Juventus – Con il ritorno di Allegri nuova chance per De Sciglio?

De Sciglio è sempre stato uno dei pupilli di Massimiliano Allegri. Giocatore molto duttile, potrebbe essere ancora utile alla Juventus?

redazionejuvenews

Nel corso dell'amichevole contro il CesenaMassimiliano Allegri è stato costretto a schierare una formazione molto rivisitata. Gran parte della rosa infatti non era a disposizione, ancora in vacanza dopo gli impegni con le varie nazionali. Per questo motivo sono scesi in campo molti giocatori provenienti dalla primavera e altri "veterani" come Rugani e De Sciglio. Proprio quest'ultimo è stato protagonista del match, autore di una prestazione decisamente positiva. Il nuovo allenatore bianconero ha passato molto tempo a consigliare e aiutare il terzino italiano, riempito di elogi. Possibile che con il ritorno di Max De Sciglio possa vivere una nuova vita alla Juventus?

Il classe 1992 è da sempre uno dei pupilli di Massimiliano Allegri, da quando lo allenò al Milan e non a caso fu proprio Max a volerlo con forza nella sua Juventus. Sfortunatamente con il passare del tempo De Sciglio non ha rispettato le attese, rivelandosi un giocatore ben al di sotto delle (altissime) aspettative. Duramente colpito dalla critica dei tifosi, da diversi anni il difensore italiano è ai margini della rosa bianconera. Lo scorso anno la dirigenza lo ha girato in prestito al Lione, che non lo ha riscattato. Ora però con il ritorno di Allegri, tutto potrebbe cambiare.

Allegri ha sempre apprezzato De Sciglio per la sua grande duttilità, giocatore in grado di giocare senza difficoltà sia come terzino destro che come terzino sinistro. In un periodo di grave crisi economica acquistare giocatori è particolarmente difficile e per questo motivo è diventato necessario valorizzare le risorse già presenti in rosa. Sulla destra la Juventus ha Cuadrado e Danilo, mentre sulla sinistra Alex Sandro e Luca Pellegrini. De Sciglio potrebbe essere il Jolly perfetto, utile a colmare i possibili vuoti su entrambe le fasce. Se nessuna squadra dovesse farsi avanti per acquistare il suo cartellino, il classe 1992 potrebbe veramente restare.