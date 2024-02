De Rossi su Huijsen: “Per me può fare anche il centrocampista”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha detto la sua su Huijsen, calciatore della rosa dei giallorossi, ma di proprietà della Juve. Ecco le sue parole a Sky Sport:"Dove può arrivare Huijsen? Non ci sono limiti, perché ha un livello di conoscenza, di lettura, di gioco, che non incluchi facilmente a un giocatore in prima squadra.