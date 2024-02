De Paola: “Con la rosa della Juventus, Thiago Motta sarebbe primo”

Non posso pensare che il loro valore sia quello che hanno espresso contro il Verona. Non sono d'accordo con chi ritiene la Juve tanto inferiore all'Inter, probabilmente se fosse in mano a Thiago Motta adesso si starebbe giocando lo Scudetto. Ad oggi è la squadra più pagata, ma anche quella che gioca peggio in Serie A, inferiore anche a chi si sta giocando la salvezza come Udinese, Verona o Frosinone.

Se a Verona quel pallone di Chiesa fosse entrato in rete nel finale, poi avremmo visto Allegri festeggiare ancora una volta una vittoria striminzita e immeritata contro i gialloblu, ma la realtà che senza gli impegni europei la Juve doveva lottare per lo Scudetto, forse però sarebbe servito affidarla ad un altro tecnico, perchè per me il problema è Allegri, non la squadra o i giocatori. Nel calcio moderno, per vincere devi giocare bene, la strategia speculativa non paga più".