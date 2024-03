De Paola: “Juve, Giuntoli non ha ancora potuto fare nulla”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: "L'uomo nuovo è Giuntoli e ancora non ha potuto fare nulla. La progettualità che ha in mente non è questa. Deve risanare i conti ora con una certa attenzione. Non credo che Allegri sia l'uomo su quale ripartire.