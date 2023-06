De Paola: “Allegri? La Juventus ha bisogno di una rifondazione”

Paolo De Paola ha affermato che alla Juventus servirebbe una nuova rivoluzione e per questo Allegri non sarebbe l'uomo giusto in tal senso

redazionejuvenews

Intervenuto alla trasmissione L'Editoriale sulle frequenze di Radio Bianconera, Paolo De Paola ha affrontato alcuni temi calcistici, tra cui quelli relativi alla Juventus. In particolare, il giornalista ha ipotizzato quello che dovrebbe essere il progetto bianconero per la prossima stagione. Secondo De Paola, Massimiliano Allegri potrebbe non essere l'uomo giusto da cui ripartire, ironizzando: “Ho proposto una class action per spingere Allegri ad accettare l’Arabia. Mi sono chiesto perché la Juventus davanti a un’offerta del genere non abbia spinto Allegri per accettare questa proposta". Il giornalista si riferirebbe all'offerta dell'Al-Hilal, club del campionato arabo, il quale nei giorni scorsi avrebbe offerto un contratto all'allenatore bianconero. In caso di partenza, il tecnico livornese della Juventus andrebbe a guadagnare ancora più soldi dei circa 9 milioni lordi che percepisce al momento. Un offerta sul tavolo a cui però Allegri sembrerebbe aver detto di no.

I dubbi su Allegri — Successivamente, il giornalista ha spiegato: "Dovesse rimanere Allegri, poi si vedrà quale ossatura potrà avere e che giocatori arriverebbero. Si parla per esempio di Milinkovic che è un giocatore straordinario. Ma che rischia di fare la fine dei vari Vlahovic e Chiesa per l’assenza di un direttore d’orchestra. Non credo che Allegri possa essere un bravo allenatore, in grado di creare dal poco qualcosa di soddisfacente. È un gestore di grandi giocatori ma anche in questo ha fallito. La Juventus ha bisogno di una rifondazione, ma siamo sicuri che Allegri sia l’uomo giusto?”.