De Paola: “Inter? Mi aspetto una partita di attesa da parte della Juve”

Paolo De Paola , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlando anche della partita con l'Inter. Ecco le sue parole: "Contro l'Empoli frenatina dei bianconeri, ma non mi piacciono le speculazioni su Allegri.

L'unico appunto che posso fare è la non titolarità rispetto a Milik che secondo me deve entrare ed essere risolutore a gara in corso. Inter-Juve? La squadra di Simone Inzaghi ci arriva benissimo dopo il successo contro la Fiorentina.