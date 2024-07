De Paola: “Giuntoli potrebbe riservarci altre sorprese”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle operazioni effettuate da Giuntoli.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Da Juventus e Napoli arrivano le indicazioni più forti. La Juve è sempre fra le più scatenate anche se bisognerà ancora attendere qualche giorno per capire le decisioni di e su Rabiot così come la caccia al vice Vlahovic che passerebbe da Abraham mentre va registrata l’ufficialità sul portiere Di Gregorio. Il metodo Giuntoli è molto chiaro: si procede con cura in ogni settore continuando una rivoluzione per nulla annunciata e assolutamente travolgente. Si punta sui giovani? Macché servono come contropartite per arrivare ai giocatori come Douglas Luis che servono a Motta. E non si cede un centimetro sulle trattative. Se Rabiot scalpita sui soldi è libero di andar via. Come chiunque non abbracci un progetto che coinvolge anche rinnovate motivazioni da trovare nello spogliatoio. Sinceramente a sentire le parole di Elkann di poche settimane fa ci era sembrato tutt’altro rispetto a quanto sta facendo sul campo Cristiano Giuntoli. Aspettiamoci altre sorprese”.