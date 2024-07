Calciomercato Juve, scambio Chiesa-Abraham? Le ultime novità

Da Chiesa e Abraham fino a Soulè: tra Juve e Roma potrebbero esserci tante opportunità di mercato. Le ultime novità

Tra Juve e Roma potrebbero esserci tante opportunità di mercato. Le due squadre si stanno infatti rinnovando e questo potrebbe portare a diverse trattative. I giallorossi voglio Chiesa, i bianconeri Abraham: perchè non provare uno scambio?

Calciomercato Juve, opportunità con la Roma: le ultime

Per abbassare il costo del cartellino di Chiesa la Roma potrebbe inserire nella trattativa l'attaccante inglese, che piace a Giuntoli come vice Vlahovic. Difficile ma non impossibile. Ma i due giocatori non sono gli unici finiti in questo intreccio di mercato tra Torino e Roma. Soulè e Arthur piacciono a De Rossi, mentre El Shaarawy potrebbe far comodo a Thiago Motta. Insomma, gli spunti per trattare non mancano.