De Paola: “Valuto positivamente il lavoro di Giuntoli”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del lavoro di Cristiano Giuntoli.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Giuntoli? Lo valuto positivamente perchè se ne sta fregando di tutto e intanto con Douglas Luiz ha piazzato un primo colpo eccezionale, mentre l’arrivo di Thuram sarà legato al destino di Rabiot, poi serviranno lucidità e pazienza nel vedere come si svilupperanno le questioni legate a Di Lorenzo e Calafiori. Intanto il direttore si sta concentrando sul centrocampo, il reparto che maggiormente, e da anni, aveva bisogno di un restyling e che certo non poteva essere rivoluzionato a gennaio, quando di fatto è arrivato soltanto un ragazzo giovane come Alcaraz. Adesso i colpi in canna sono ben diversi, si punta sulla qualità e non soltanto sulla prospettiva. Sono convinto che a Torino arriveranno almeno quattro o cinque rinforzi di livello, anche a costo di sacrificare qualche giovane”.