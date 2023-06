Ag. Nonge dopo il rinnovo: “Vuole scrivere la storia della Juventus”

Grace Diamouangana, agente di Nonge, calciatore della Juventusfresco di rinnovo, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Dovete sapere che lui, fin da giovanissimo, ha sempre avuto alle spalle quasi tutti i più grandi club, che poi sono tornati alla carica vedendo i miglioramenti e lo sviluppo degli ultimi anni. Joseph ha giocato molto bene in campionato e in Youth League, ma anche in Nazionale con delle presenze importanti. Anche nell'Anderlecht, nei tornei a cui ha partecipato, è stato spesso votato come il migliore della competizione.