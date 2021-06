De Ligt: “L’Italia? Giocano molto bene ma non hanno giocato contro squadre forti”

Il difensore della Juventus ha parlato della Nazionale

L'Olanda ha conquistato il pass per gli ottavi di finale dell'Europeo con la vittoria contro la Macedonia del Nord per 3-0. Al termine della Partita il difensore della Juventus Matthijs de Ligt ha commentato la partita e le prossime sfide: "Abbiamo vinto tre partite ed è la prima cosa importante come lo è imparare partita dopo partita. Adesso guardiamo gli altri match ed aspettiamo l'avversario per gli ottavi di finale. L'Italia? L'ho guardata molto bene, giocano con tutta la squadra, tutti hanno giocato, è importante, hanno uno stile non italiano, vanno molto in attacco. Loro hanno giocato contro tre squadre buone, ma non dei top team come la Francia. Se sono migliorato in Italia? Penso proprio di sì: ho due anni in più d'esperienza, ho imparato cose che con l'Ajax non avevo mai fatto e mi sento un giocatore più completo".

Intanto dal ritiro della Svezia ha parlato il calciatore della Juventus Dejan Kulusevski: "Naturalmente era un po' difficile stare a casa. Ti emozioni ancora di più quando vedi giocare la Svezia. È stato così per me e credo che sia successo per una ragione. Non sono stato triste, avevo l'obiettivo di guarire in fretta. Non conosco nessuno che si sia ripreso dopo una settimana... Più che altro ero triste per il pensiero di aver infettato qualcuno, ma non lo sapevo, non avevo sintomi! Il video? Stavo mangiando con la mia famiglia. Ero a una cena, ho mangiato, avrei dovuto fare più attenzione? Assolutamente. Ma non è che vado a casa e mi chiudo nel garage. L'odio social? Ormai ci sono abituato, è così, non posso controllare ciò che pensano gli altri. Se li fa sentire bene dirlo, liberi di farlo. Io ho cercato di guarire e tanta gente mi ha contattato. Ho sentito l'amore da parte di tante persone, chiedevano delle mie condizioni. Credo di avere buone possibilità di giocare. Il corpo ha reagito bene anche se non è facile passare dal divano agli Europei, però è una bella sensazione. Posso giocare".