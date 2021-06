Kulusevski: “Il video della festa? Potevo fare piu attenzione…”

Il giocatore bianconero ha parlato

redazionejuvenews

Il talento della Juve Dejan Kulusevski ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro della Nazionale svedese, dove si è soffermato a parlare anche del video sulla cena che, ha generato molto dibattito. L'ex Parma ha poi commentato anche lo stato di salute attuale, a detta sua "pronto per giocare" gia nella prossima gara.

SULLA NAZIONALE - "È stato difficile stare a casa a guardare, ma è emozionante vedere giocare la Svezia. È stato così per me. Non sono stato triste, avevo l'obiettivo di guarire in fretta".

SUL COVID - "Non conosco nessuno che si sia ripreso dal Covid-19 dopo una settimana. Più che altro ero triste per il pensiero di aver infettato qualcuno, ma non lo sapevo, non avevo sintomi".

SUL VIDEO DELLA CENA - "Stavo mangiando con la mia famiglia. Ero a una cena, ho mangiato, avrei dovuto fare più attenzione? Assolutamente sì, ma se torno a casa non è che mi posso rinchiudere nel garage".

SULLE CRITICHE RICEVUTE SUI SOCIAL - "Ormai ci sono abituato, è così, non posso controllare ciò che pensano gli altri. Se li fa sentire bene dire certe cose, sono liberi di farlo. Io ho cercato di guarire in fretta e tanta gente mi ha contattato. Ho sentito l'amore da parte di tante persone che mi chiedevano come stessi".

SUGLI EUROPEI - "Credo di avere buone possibilità di giocare. Il mio corpo ha reagito bene anche se non è facile passare dal divano agli Europei, però è una bella sensazione. Posso giocare".