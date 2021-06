De Ligt: “Grazie all’Italia sono un giocatore più completo. Sulla Nazionale di Mancini…”

Le dichiarazioni del difensore olandese

In seguito al successo dell'Olanda sulla Macedonia del Nord, che ha permesso agli "orange" di chiudere a punteggio pieno il proprio girone, Matthijs De Ligt, numero 4 della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Quando uno come Marco Van Basten ti fa una critica non puoi fare altro che stare ad ascoltarlo. E' stato un grande giocatore e da allenatore ha allenato squadre come Olanda e Ajax. Capisco che in Italia è diverso il modo di giocare, si marca tanto a zona, ma il ct De Boer in nazionale mi dice di marcare a uomo per avere sempre un uomo in più. Se sono migliorato in Italia? Onestamente io penso proprio di si. Ora due anni in più d'esperienza, ho imparato cose che con l'Ajax non avevo mai fatto e mi sento un giocatore più completo di quanto non lo ero prima".