De Laurentiis: “Napoli si conferma la squadra da battere”. Spalletti: “Volevamo vincere”

Le voci del Napoli al termine del match contro la Juve

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato attraverso i suoi principali canali social del pareggio di ieri sera all'Allianz Stadium contro la Juventusdi Massimiliano Allegri: "Grazie alla squadra, grazie a tutto lo staff, grazie a Spalletti che anche da lontano ha mandato messaggi importantissimi ai suoi ragazzi. Con tutte le assenze che ha avuto, il Napoli dimostra di essere una vera squadra da battere!". Anche Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri e ieri sera non presente in panchina per squalifica, ha parlato della partita di ieri: "Eravamo venuti a Torino con l’intenzione di giocare la partita per i 3 punti, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare per organizzare questa gara.