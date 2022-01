Allegri: “Stasera era importante vincere per muovere la classifica, ma vorrà dire che lo faremo più avanti”

Il tecnico della Juventus ha parlato

Come sta Dybala? Paulo è stato parecchio fermo e viene da tanti piccoli infortuni. Stasera ha fatto una buona mezz'ora. Piano piano troverà una condizione migliore e anche Chiesa stasera era al rientro dopo tanto tempo. Stasera era importante vincere per muovere la classifica ma vorrà dire che lo faremo più avanti. Segnare di più? I gol sono pochi e bisogna cominciare a farne di più anche con i centrocampisti. Stasera ad esempio abbiamo sfruttato meglio le palle inattive. Rabiot stasera si è inserito discretamente bene, ma bisogna cercare di migliorare gli inserimenti delle mezzali e più precisione negli ultimi passaggi. Dobbiamo anche tirare di più da fuori, ma l'ultimo passaggio è quello che fa la differenza e credo che prima o poi i gol arriveranno. Per quanto riguarda la prestazione dei ragazzi, io non posso dire assolutamente nulla, credo che abbiamo fatto una buona prestazione".