De Frede sicuro: “Il futuro della Juve è roseo. Su Allegri…”

Roberto De Frede , avvocato, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole a RBN: "Non sarebbe sportivo vincere sempre. A noi juventini, però, non vincere, perchè siamo abituati troppo bene. Fino a due tre anni fa venivamo da nove scudetti consecutivi.

Ma dobbiamo essere realisti: le squadre forti sono composte da campioni. Non ricordo della Juventus che hanno vinto con le idee di Leonardo Da Vinci. Trapattoni, Lippi e Capello non hanno inventato nulla, ma avevano a disposizione campioni del mondo dalla propria. Allegri è l'allenatore di una Juventus che non ha dei grandissimi campioni su cui può contare.