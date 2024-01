De Biasi: “Sfida interessante con la Juve, ma l’Inter ha qualcosa in più”

Dagli studi di Sky Sport, Gianni De Biasi ha espresso la sua opinione in merito allo scontro al vertice della Serie A per la vittoria dello scudetto. Per l'allenatore, l'Inter avrebbe qualche mezzo in più per avere la meglio della Juventus a fine campionato: "È una lotta interessante, ma io sono convinto che l’Inter abbia qualcosa in più rispetto alla Juventus. Ha una rosa vasta, un’organizzazione di gioco ottima".