Damiani: “Sono cresciuto molto in questa stagione. Sui gol…”

Samuele Damiani, calciatore della JuveNext Gen, ha detto la sua ai canai ufficiali del club bianconero. Ecco le sue parole: "Quella attuale è la stagione più prolifica per me, escludendo gli anni nel Settore Giovanile, dal punto di vista delle reti messe a segno e sono molto contento. Non avevo mai segnato più di un gol a stagione, mentre quest'anno sono già a quota 4 e spero di segnarne ancora in modo tale da essere utile alla causa, fino alla fine. Inoltre penso di essere cresciuto tanto in questi mesi, sotto tanti aspetti. In primis dal punto di vista caratteriale, della personalità dimostrata in mezzo al campo. Dal primo giorno di ritiro Mister Brambilla mi ha chiesto voce, equilibrio e capacità di leggere e gestire i vari momenti della partita. Sembrano aspetti banali, ma non è assolutamente così e soprattutto alla fine di un campionato sono tutti dettagli che pesano".