Damiani su Djalò: “Ha bisogno di tempo, forse servirebbe un prestito”

Oscar Damiani, agente, ha detto la sua sulla Juvee su Djalo. Ecco le sue parole a DotSports: "Tiago Djaló ha giocato tanti anni al Lilla e prima allo Sporting Lisbona. Non esattamente campionati nei quali si cura tantissimo la fase tattica. Il ragazzo atleticamente e fisicamente è ben messo, ha anche una discreta tecnica. Però deve cominciare a lavorare dal punto di vista tattico. Avendo fatto poco in tal senso fino a questo momento è normale che sia indietro rispetto ai compagni, anche perché in Italia la tattica è molto importante. Avrà bisogno di tempo, ma se avrà voglia di lavorare su questo aspetto, che per lui può essere più o meno nuovo e nel quale inevitabilmente ha ancora grande margine di crescita, può far bene. Forse un prestito in estate potrebbe essere una buona idea, perché comunque giocare è importante. Sono convinto che possa far bene, ma si deve impegnare. Alla lunga, col lavoro, verrà fuori".