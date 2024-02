Damascelli: “La Juve fa operazioni diverse rispetto a vent’anni fa”

Tony Damascelli , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlandone a Radio Radio. Ecco le sue parole: "Ritengo che la Juventus sia ancora lì. Deve migliorare. Ma per migliorare bisogna avere i soldi e per avere i soldi bisogna avere i conti in regola.

C’è chi non ha i conti in regola e se ne fotte e chi purtroppo dopo aver avuto i poliziotti in casa, la finanza, i giudici, ha capito che è finito il tempo delle mele marce, per cui la Juventus in questo momento è costretta a fare delle operazioni che vent’anni fa non avrebbe mai fatto come quella di Alcaraz.