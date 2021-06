Dalla Spagna: il gesto di Ronaldo fa perdere 4 miliardi alla Coca-Cola

Grave perdita per l'azienda in seguito a quanto accaduto prima della conferenza stampa di Cr7

Qualsiasi gesto compiuto da Cristiano Ronaldo è capace di smuovere ingenti somme di denaro. Lo sanno bene i tifosi delle squadre in cui il campione portoghese ha militato nel corso del sua carriera, così come ne sono consapevoli i suoi sponsor e, da oggi, anche la Coca-Cola. Il gesto compiuto da Cr7 prima della conferenza stampa di ieri, in cui aveva spostato due bottiglie della già citata bevanda, per far spazio ad una più salutare bottiglia d'acqua, ha causato enormi perdite alla multinazionale. Lo riferisce il quotidiano spagnolo MARCA, che ha analizzato le perdite subite in borsa dal marchio. Alle ore 15.00 di ieri, all'apertura del mercato azionario in Europa, il titolo Coca-Cola registrava un valore di 56,10 dollari. Al termine della conferenza, si registrava invece un calo fino a raggiungere i 55,22 dollari di valore. Un calo dell'1,6%, traducibile in cifre nel passaggio da 242 a 238 miliardi di dollari, per una perdita di addirittura 4 miliardi. E non è escluso che, ora, la stessa Coca-Cola possa muoversi per vie legali nei confronti del numero 7 più famoso del mondo del calcio.