D’Agostino svela: “La Juventus ha opzionato Samardzic per giugno”

Gaetano D'Agostino, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Lazar Samardzic.

Gaetano D'Agostino, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Samardzic. Ecco le sue parole a RadioBianconera: "Io credo che sicuramente la Juve ha messo un’opzione per giugno sul giocatore, perché rientrerà Soulé, rinato dall’esperienza al Frosinone, e si potrà contare nuovamente su Huijsen, che la Roma sta valorizzando in maniera importante.