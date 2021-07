CR7 si rilassa a Maiorca con Georgina: “La mia bellissima regina”

CR7 si rilassa a Maiorca con Georgina

Il calciatore portoghese farebbe "gola" al PSG, ma per ora il club francese non si potrebbe permettere il suo ingente stipendio da 30 milioni di euro netti l'anno. I parigini, per arrivare all'attaccante, dovrebbero liberarsi di un ingaggio importante e il nome che più sta circolando negli ultimi giorni è quello di Kylian Mbappé. La stella della Francia, infatti, interesserebbe molto al Real Madrid. In caso di una sua cessione, dunque, il PSG avrebbe uno slot per uno stipendio top, come quello di Cristiano Ronaldo.