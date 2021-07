Ufficiale: Padoin entra nello staff di Allegri

Padoin entra nello staff di Allegri

Con un comunicato apparso sul sito web ufficiale della Juventus , il club bianconero ha confermato la presenza di Simone Padoin nello staff tecnico di Massimiliano Allegri in qualità di collaboratore del mister: "Un graditissimo ritorno nel gruppo della Juve. Si tratta di Simone Padoin, che da oggi è ufficialmente parte dello staff tecnico , in qualità di collaboratore. Si diceva, si tratta di un graditissimo ritorno: Padoin ha vestito la maglia bianconera dal 2012 al 2016, vincendo la bellezza di 5 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Adesso inizia una nuova avventura, di nuovo nella famiglia bianconera: bentornato, Simone, e buon lavoro!".

L'annuncio è arrivato dopo che l'ex centrocampista bianconero aveva fatto visita alla Continassa. Inizialmente si pensava fosse solo una visita per andare a trovare i suoi ex compagni, ma con l'ufficialità di oggi si è scoperto che era il suo primo giorno di lavoro a Torino nello staff del tecnico livornese. Ricordiamo che, proprio nei giorni scorsi, la Juventus aveva ufficializzato lo staff di Massimiliano Allegri con un comunicato, al cui elenco bisogna aggiungere Padoin: "E’ iniziata ufficialmente la stagione della nuova Juventus 21/22. Il primo gruppo di bianconeri - in attesa dei rientri scaglionati dei nazionali impegnati tra Copa America ed Europeo - si è ritrovato questa mattina al JTC e si è recato poi al J Medical per svolgere le visite di idoneità, i test di valutazione e le consuete procedure anti Covid previste dal protocollo vigente.