Il museo di CR7 lancia una maglia Limited Edition per i 100 gol con la Juve

Il museo di CR7 ha messo in vendita una maglietta speciale

redazionejuvenews

La Juventus si sta preparando alla Continassa in vista della prossima stagione, con Massimiliano Allegri che ha ritrovato ieri gran parte dei Nazionali ancora assenti. Al centro di allenamento bianconero, dopo le prime settimane a ranghi ridotti, sono tornati i big dalle vacanze, in attesa del ritorno dei sudamericani e degli Italiani Campioni d'Europa. Ieri alla Continassa si sono rivisti Ramsey, Kulusevski, Rabiot, De Ligt e soprattutto Cristiano Ronaldo, accolto da un bagno di tifosi, che gli hanno dedicato molti cori, e con i quali il portoghese si è fermato per qualche foto.

Ronaldo ha poi ritrovato Massimiliano Allegri alla Continassa, dopo aver passato agli ordini del tecnico toscano il suo primo anno alla Juventus. Dopo aver svolto le visite mediche di rito, utili per accertarsi delle sue condizioni, il portoghese si è recato al campo di allenamento per la seduta pomeridiana con il resto della squadra: una forma splendida, come sempre, e tanta voglia di ricominciare ad inseguire successi con la maglia bianconera. Occhi puntati sulla prossima stagione quindi, con Ronaldo che dovrebbe rimanere anche il prossimo anno in bianconero, per rincorrere ancora una volta quella Champions che a Torino manca da tanto, e che vorrebbe regalare ai tifosi.

In attesa dell'inizio del nuovo campionato, il museo del campione portoghese ha deciso di celebrare la scorsa annata del calciatore, che ha terminato il campionato come capocannoniere della Serie A, oltre a raggiungere fratte 100 gol con la maglia della Juventus. Proprio per celebrare questo traguardo, il museo ha messo in vendita una maglietta speciale per celebrare Ronaldo e i suoi gol con la Juventus: una Limited Edition sulla quale campeggia la scritta "100 goals with Juventus" con la sagoma di Ronaldo ritratta nella sua classica esultanza. Un pezzo da collezione, con i tifosi che sperano Ronaldo possa continuare ad aggiornare il suo score in maglia bianconera anche il prossimo anno.