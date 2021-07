Il tema Cristiano Ronaldo continua a tenere banco in casa Juventus, oltre che a bloccare parte delle strategie di calciomercato dei bianconeri. Il portoghese ha fatto ritorno a Torino, accolto dai tifosi alla Continassa, pronto per confrontarsi con la dirigenza. CR7 non ha però mostrato grande entusiasmo al rientro e, oltre a questo, c'è un'indiscrezione che continua ad alimentare i dubbi sul suo futuro in bianconero <<<