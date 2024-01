Costacurta: “Non mi aspettavo che l’Empoli potesse segnare alla Juventus”

Dagli studi di Sky Sport 24, Billy Costacurta ha commentato il pareggio ottenuto dall' Empoli contro la Juventus . Per l'ex calciatore, i bianconeri avrebbero potuto avere la meglio anche in inferiorità numerica. Inoltre, Costacurta non si sarebbe aspettato che l' Empoli potesse trovare il gol dopo essere passato in svantaggio. Ecco le sue parole:

"Aldilà del fatto che la Juventus si sia trovata dopo un quarto d'ora nel primo tempo a giocare in inferiorità numerica, non mi aspetto che potesse pareggiare dopo la rete di Vlahovic. Se si considera lo stato di forma dell'Empoli e la difesa granitica della Juve con giocatori come Bremer, per me è un risultato inaspettato".