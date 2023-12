Conterio: “La Juventus sta riflettendo su Koopmeiners”

Marco Conterio, giornalista, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com:"La Juventus le riflessioni su Koopmeiners le fa, è un pallino di Allegri e di Giuntoli, ma anche di Gasperini. L'Atalanta dal canto suo non vorrebbe cederlo, già in estate ha detto no a oltre 40-45 milioni di euro dal Napoli.