Chiellini versione SuperQuark: “È stato avvistato un gorilla italico, scappare è la scelta migliore”

Post del capitano dell'Italia sul suo profilo Instagram

Una grande rassegna quella della Nazionale Italia, che ha visto nella coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini una vera e propria roccia sulla quale fondare le vittorie. Oltre all'apporto di tutta la squadra e delle sue prestazioni, la difesa è stata quasi perfetta durante il campionato europeo, tanto che in Spagna sono rimasti così colpiti da aver paventato l'ipotesi di un Pallone d'Oro unico per Bonucci e Chiellini, che si sono distinti per le loro grandi prestazioni durante il torneo.

Proprio il capitano della Nazionale e della Juventus Giorgio Chiellini, ha voluto scherzare attraverso il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato un video dove viene raccontato in stile SuperQuark: "Nel cuore di paese profondamente turbato svetta l'arco di Wembley. Qui su un verde manto erboso è stato avvistato un gorilla italico, specie originaria di Livorno. Il gorilla è solito mangiare l'erba calpestata dai suoi avversari per assaporarne la paura. Furbo e giocherellone per natura, si accorge subito quando un mentiroso cerca di imbrogliarlo e non gliele manda a dire. Ama la compagnia e se qualcuno vuole allontanarsi una le sue enormi mani per fargli capire qual'è il suo posto, sulla soffice erba a guardar le stelle. La sua monotona routine si interrompe quando un rivale entra nella sua area e sperimenta la sua forza, come e entrato cosi è invitato ad uscire. Se da lontano lo vedi caricare a testa bassa hai due scelte, e quella di scappare è sempre la migliore. Per questo motivo si può affermare che il gorilla italico è uno degli animali più forti d'Europa".