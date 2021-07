La dedica di Pjanic a Bonucci e Chiellini: “Compagni, amici e fratelli. Complimenti”

Il bosniaco si è congratulato con i due bianconeri

Quella di ieri è stata una serata indimenticabile e che è entrata di diritto nella storia del calcio italiano e internazionale, grazie alla vittoria del secondo Europeo da parte degli Azzurri. La corazzata di Roberto Mancini si è infatti imposta sui padroni di casa dell'Inghilterra, battendola ai rigori per merito soprattutto delle due parate di Gigio Donnarumma. Decisiva quella finale sull'ultimo penalty battuto dal subentrato Rashford, il quale ha concesso la gloria eterna e dato il via ai festeggiamenti in tutte le piazze di Italia. Tantissimi sono stati i messaggi di congratulazioni recapitati a tutti gli eroi Azzurri, tra ex Campioni del Mondo come Cannavaro, Luca Toni, Alessandro Del Piero e Francesco Totti, giusto per citarne alcuni.