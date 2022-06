Mercato Juve / Pedullà: “Bianconeri pronti a scatenarsi. Dopo Di Maria…”

La Juve è partita in quarta sul mercato, ascoltando i suggerimenti di Massimiliano Allegri . Il tecnico bianconero infatti ha invocato un cambio di rotta: meno giovani da svezzare, più giocatori di grande qualità ed esperti. L'obiettivo è chiaro: non si può perdere altro tempo, bisogna tornare a vincere subito.

La Juventus ha recepito il messaggio e ha affondato il colpo per due grandissimi campioni come Paul Pogba ed Angel Di Maria . Due nomi di Allegri, voluti fortemente dall'allenatore livornese. Ma questi due acquisti rappresenterebbero solo l'antipasto del mercato che ha in mente di fare la Juve durante questa estate.

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione di casa bianconera sul suo sito ufficiale, svelando anche parecchie notizie importanti. Ma andiamo con ordine e iniziamo dal reparto avanzato, che avrà bisogno di altri rinforzi dopo il Fideo. "Angel Di Maria che ha ormai detto sì è una bella notizia per la Juve", scrive l'esperto di mercato. Che poi aggiunge: "La Juve ha in mente di prendere due esterni, quindi non perde di vista Filip Kostic che – guarda caso – non ha accettato il rinnovo propostogli dall’Eintracht e che ha detto fin qui no a qualsiasi altra proposta. Lui vuole la Juve a ogni costo e aspetta". Occhio a Kostic dunque, ma non solo. Già perché Pedullà ha poi sganciato anche altre indiscrezioni pesantissime <<<