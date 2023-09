Chiappucci: “Juve? Ancora non è al top, ci sono tanti cambiamenti”

Pogba? Non so cosa potrà riuscire a fare Pogba in questa Juve. Io non lo vedo più brillante come un tempo e credo che sia giunto al capolinea. Non lo reputo più come un giocatore importante per la Juve. Da quando è arrivato non è mai stato in campo e quando ci riprova si fa subito male. Questo significa che fisicamente non è più al top ormai. Riprenderlo, purtroppo, non è stato un investimento andato a buon fine".