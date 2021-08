Champions League: il video di presentazione esclude Juve, Barcellona e Real

Le tre squadre dissidenti non sono presenti

La Juventus sta preparando alla Continassa l'inizio della nuova stagione, che per i bianconeri prenderà il via dalla Dacia Arena di Udine contro gli uomini di Gotti, domenica 22 agosto alle ore 18. Massimiliano Allegri sta lavorando con i ranghi al completo per arrivare al meglio al primo appuntamento della stagione, che verrà preceduto sabato dall'ultima amichevole di questo pre campi0nato, in programma all'Allianz Stadium contro l'Atalanta. Per l'occasione lo stadio verrà riaperto al 50% della capienza, con i tifosi bianconeri che hanno già risposto presenti all'appello della società, che li ha invitati a riempire gli spalti.