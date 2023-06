Ceravolo: “Penso che Giuntoli andrà via, la Juve quest’anno si riscatterà”

Luca Cerchione, intervenuto a One Football Club sulle frequenze di One Station Radio, ha affrontato diversi temi caldi riguardanti la Serie A e la Juventus. In particolare, l'ex dirigente bianconero e azzurro ha espresso la sua opinione sulla vicenda Cristiano Giuntoli. Ecco cosa ha detto: “Bisognerebbe essere dentro certe situazioni per potersi esprimere. Non mi permetterei mai di giudicare l’operato del club. Ciò detto, è chiaro che Giuntoli abbia manifestato la sua volontà di partire, con la società che ha fatto i propri calcoli. C’è un accordo con la Juventus anche se tra il dire e il fare… Cristiano ha dimostrato di essere tra i migliori dirigenti italiani, così come De Laurentiis di essere il miglior presidente. Sono sicuro che le cose possano sistemarsi per il meglio ed i due si lasceranno bene”.