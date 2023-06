Mercato Juve, la Lazio insiste per Pellegrini: affare possibile a metà prezzo

Indipendentemente da quello che succederà con Sergej Milinkovic-Savic, Lazio e Juventus starebbero continuando a trattare in modo indipendente per Luca Pellegrini. Nonostante l'utilizzo molto limitato del giocatore nell'ultima stagione con Maurizio Sarri in panchina, tutte le parti gradirebbero che il rapporto continuasse in questo senso.