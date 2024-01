Ceccarini: “Juventus, si lavora al rinnovo di Adrien Rabiot”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a tuttomercatoweb: "La Juventus resta vigile in attesa di eventuali opportunità. È normale che, nel caso, il reparto nel quale ci potrebbe essere un inserimento resta il centrocampo. Come detto ripetutamente, per un investimento serve una cessione. Intanto il club bianconero si gode un altro talento: Yildiz.