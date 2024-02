Ceccarini: “Alla Juve serve qualità, tridente buona opzione”

Niccolò Ceccarini , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus . Ecco le sue parole a TMW Radio: "Il Frosinone è una squadra pimpante ma che lascia molti spazi e quindi l'idea di giocare con il tridente ci può stare, per provare a metterli fin da subito in difficoltà.

Allo stesso tempo Allegri dovrà stare attento a non sconvolgere certi equilibri. Lo Scudetto sfumato? Credo che l'Inter quest'anno abbia una marcia in più rispetto a tutte le altre squadre, per cui essere arrivati a giocarsi lo scontro diretto con i nerazzurri con un distacco in classifica minimo è un grande traguardo da parte della Juve, ma i bianconeri non mi sono mai sembrati attrezzatissimi per vincere il campionato.