Ceccarini: “Juve, i rinnovi di Bremer e Rugani sono vicini”

I rinnovi di Chiesa e Vlahovic verranno discussi nel prossimo futuro e sono più complicati semplicemente perchè le cifre sono più alte, si deve fare in modo che al momento della firma tutti siano felici. Sul mercato, i bianconeri si focalizzeranno come è noto sul centrocampista, Phillips sarebbe un'ottima scelta ma il City non ha ancora aperto al prestito, poi ci sono i nomi di Hojbjerg e De Paul che sono sul taccuino di Cristiano Giuntoli, questi sono i profili a meno che non esca un nome a sorpresa.