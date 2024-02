Ceccarini: “La Juventus sta lavorando ai rinnovi di contratto”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle possibili operazioni di calciomercato.

25 febbraio 2024

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: "La società bianconera dopo McKennie (per lui è previsto più avanti il rinnovo fino al 2027) dovrà lavorare anche su questioni contrattuali più “pesanti” come ad esempio Rabiot, Chiesa, Vlahovic e Szczesny. È chiaro che uno degli obiettivi di questa primavera sarà blindare il portiere polacco, che si sta confermando come uno dei migliori in assoluto a livello internazionale. Il suo contratto scade nel 2025 ma è normale che la Juventus debba guardare anche al futuro.

In serie A ci sono alcuni profili che si stanno mettendo in particolare evidenza. Tra questi c’è sicuramente Carnesecchi, che si sta conquistando il posto da titolare nell’Atalanta dove la concorrenza è di tutto rispetto se si pensa che c’è anche un altro grande portiere come Musso. Oltre a lui chi sta davvero stupendo tutti è Di Gregorio. Il Monza gli ha dato fiducia e lui l’ha ripagata in pieno, vedendo le prestazioni che sta sfoderando da più di un anno e mezzo a questa parte.

La società biancorossa lo ha riscattato dall’Inter per una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Nell’affare il club.nerazzurro ha mantenuto una percentuale su un’eventuale vendita. Di sicuro è un numero uno molto affidabile ed è per questo entrato anche lui nei monitor bianconeri. Per ora solo idee ma la Juventus ha iniziato le sue valutazioni".

