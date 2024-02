Causio: “La Juventus non mollerà per lo scudetto fino alla fine”

Causio ha parlato delle ambizioni della Juventus dopo l'ultima sconfitta in Serie A: i bianconeri non si daranno per vinti per lo scudetto

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Franco Causio ha parlato delle ambizioni della Juventus alla luce della sconfitta in Serie A contro l'Inter. Per l'ex calciatore, la squadra di mister Allegri avrebbe fatto intuire un unità differente. Per questo, il risultato negativo non dovrebbe intaccarne le mire. Ecco le sue parole:

"L'Inter è molto forte, ma la squadra di Allegri mi sembra più unita e coesa rispetto agli ultimi anni. E poi conosco la mentalità della Juve, dove non si molla mai fino alla fine. L'Inter ha un bel vantaggio in classifica, ma con l'Atalanta non sarà semplice e poi ripartirà la Champions. Gli scudetti si vincono in provincia più che negli scontri diretti".

