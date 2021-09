Verso Napoli-Juventus, dubbi Sudamericani per Max Allegri

Ben cinque giocatori della Juventus sono a rischio per la partita di sabato contro il Napoli. Situazione delicata per Allegri.

La pausa per le nazionali sta per finire e presto i giocatori torneranno ad allenarsi con i rispettivi club... Oppure no. Sono ben cinque infatti i giocatori della Juventus che rientreranno in Italia solamente poche ore prima del match contro il Napoli. Cuadrado impegnato con la sua Colombia, Alex Sandro e Danilo con il Brasile, Bentancur con l'Uruguay e Dybala con l'Argentina giocheranno la loro ultima partita con le rispettive nazionali solamente giovedì notte. Pensando che poi dovranno prendere un aereo transoceanico, è probabile che tutti e cinque arriveranno a Torino solamente per Venerdì pomeriggio. Pensando che poi dovranno prendere un altro aereo per arrivare a Napoli, basteranno 24 ore per farli riposare?

Probabilmente no. Tutti e cinque i giocatori saranno molto stanchi e difficilmente potranno dare il massimo in campo. Il problema è che alcuni di loro sono fondamentali negli schemi della squadra. Prendiamo come esempio Danilo, Cuadrado e Alex Sandro: sono i terzini titolari della Juventus. In loro assenza contro il Napoli giocherebbero De Sciglio e il giovane Luca Pellegrini, non la migliore delle scelte in vista di una partita importante come quella contro in programma sabato. Con buona probabilità quindi, almeno uno dei tre scenderà in campo dall'inizio, per poi magari essere cambiato a partita in corso.

Discorso simile per Dybala, che dopo l'addio di Cristiano Ronaldo è diventato centrale all'interno delle manovre offensive bianconere. In questo caso però, l'argentino potrebbe anche riposare, visto che le alternative in attacco sono numerose. Morata sembra sicuro del posto, così come Chiesa. Gli altri slot d'attacco se li giocheranno Kulusevski, Kean e Bernardeschi, a seconda del modulo che Massimiliano Allegri deciderà di utilizzare. A centrocampo invece, Locatelli sarà titolare, mentre al suo fianco potrebbe non esserci Bentancur, che al 45' della sfida contro la Bolivia è stato costretto al cambio per un colpo all'anca. Le condizioni del centrocampista bianconero andranno valutate con attenzione nei prossimi giorni.