Caressa: “Battibecco con Teotino? Allegri ha sbagliato…”

Fabio Caressa, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: "Battibecco con Teotino? Allegri ha sbagliato a reagire così. Tutti sappiamo che un allenatore al 90′, soprattutto dopo un risultato non positivo, ha un sacco di cose che gli piovono addosso. Allegri è criticatissimo ed è abbastanza comprensibile che abbia i nervi scoperti. Però il rispetto del ruolo è importante: noi cerchiamo di fare il nostro mestiere al meglio, ovvero avere opinioni e fare domande. Mi piace capire cosa sia successo alla Juve: i grandi dirigenti hanno una definizione di obiettivo ben precisa. Allegri ha dato come obiettivo il quarto posto, ad inizio anno, ed era ben chiaro: ad un certo punto si sono trovati a tiro l’Inter e lui si è convinto che si potesse fare qualcosa in modo miracoloso".