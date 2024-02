Caputi: “La lotta Scudetto ora non c’è più. Allegri non va criticato…”

Massimo Caputi , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlando anche della oramai chiusa lotta Scudetto. Ecco le sue parole a RTL sul momento complicato della Vecchia Signora e sulla posizione di Allegri: "La lotta per lo scudetto non c’è più.

A meno che l’Inter non stravolga completamente le proprie prestazioni, è meritatamente la dominatrice di questo campionato. Vittoria all’ultimo della Juve marchio di fabbrica, nona vittoria negli ultimi minuti in questo campionato, era importante vincere anche se non ha giocato bene.