Capello: “La Juve sta tornando squadra, Vlahovic uomo giusto per il futuro”

L'ex allenatore, tra le altre della Juventus, ha parlato del momento che sta vivendo la Vecchia Signora e delle voci di mercato intorno alla squadra bianconera

"C ontro il Milan ho visto meglio la Juve , pensavo che il Milan potesse fare di più, da un po' di tempo la Juve è una 'squadra' , questo è importante. Perché così ci sono le basi su cui puntare a raggiungere gli avversari davanti, la dimostrazione è che ha recuperato tanti punti. Si inizia a vedere il lavoro di Allegri. Conosco la mentalità Juve, quando la ritrova poi diventa difficile per tutti. Vlhaovic sarebbe l'uomo giusto per adesso e per il futuro, vista l'età e le capacità tecniche: ha tutto. È il giocatore più interessante in questo momento nel calcio italiano. Sarebbe un' ottima scelta".

Capello ha poi parlato delle altre protagoniste del campionato: "Mourinho alla Roma ha cercato di imporre un sistema di gioco e una mentalità diversi, ora si vedono i primi frutti del suo lavoro. Questa Roma è più aggressiva, veloce e determinata, è una squadra che non potrà vincere il campionato ma darà fastidio a tutti. Il Napoli è forte, è stato penalizzato dall'infortunio di Osimhen, che per gli azzurri era come Lukaku all'Inter l'anno scorso. Faceva la differenza, anche se tecnicamente non è il massimo, e creava problemi agli avversari. Il Milan contro la Juve si è basato solo sulle giocate di Leao e Theo, mi è sembrato in affanno sul piano del gioco. Ibrahimovic oltre che un realizzatore è un giocatore di qualità e visione che fa paura agli avversari, avere un punto di riferimento così è importante e quando non è in campo il Milan perde qualcosa. È ancora determinante ma allo stesso tempo è un limite vista l'età e le condizioni fisiche".