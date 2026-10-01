La Juventus guarda alla ripresa del campionato e arrivano buone notizie dall’infermeria. Andrea Cambiaso è infatti sulla via del recupero e dovrebbe tornare a disposizione di Luciano Spalletti in vista della trasferta contro il Cagliari, in programma l’11 ottobre.

Cambiaso verso il rientro

Il laterale bianconero ha lavorato per recuperare dal problema alla caviglia accusato nelle scorse settimane. Il percorso procede positivamente e, secondo le informazioni riportate nelle ultime ore, Cambiaso rappresenta uno dei recuperi attesi per la ripresa del campionato.

Il suo ritorno potrebbe offrire a Spalletti una soluzione in più sulla fascia, in una fase della stagione nella quale la Juventus deve fare i conti con diverse assenze.

Juventus, l'emergenza non è ancora finita

Il recupero di Cambiaso arriva infatti in un momento nel quale l'infermeria bianconera resta affollata. Tra gli indisponibili figurano Manuel Locatelli, Khéphren Thuram e Kenan Yildiz, mentre anche altri giocatori stanno seguendo percorsi personalizzati per tornare a disposizione.

L'ultimo stop ha riguardato anche Augusto Owusu, fermato da una lesione muscolare che lo terrà ai box nelle prossime settimane.

Spalletti prepara la sfida al Cagliari

La Juventus avrà quindi ancora diversi giorni per lavorare in vista della trasferta alla Unipol Domus, dove affronterà il Cagliari domenica 11 ottobre alle 20:45.

Per Spalletti la pausa per le Nazionali rappresenta un'occasione importante per recuperare alcuni elementi e preparare il prossimo ciclo di partite. Il rientro di Cambiaso può intanto rappresentare una delle prime buone notizie per il tecnico bianconero.