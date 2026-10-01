Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della ripresa del campionato. Randal Kolo Muani è già tornato ad allenarsi con il gruppo della Juventus dopo l’intervento chirurgico alla mano destra. L’attaccante francese, operato dopo la frattura al quinto dito rimediata contro l’Atalanta, ha iniziato subito a lavorare con i compagni, pur utilizzando una vistosa fasciatura.

Kolo Muani, recupero più rapido del previsto

L’attaccante era stato sottoposto a un intervento di osteosintesi per la frattura della falange prossimale del quinto dito della mano destra. L’operazione era perfettamente riuscita e la Juventus aveva indicato il periodo successivo alla sosta come finestra per il suo ritorno a disposizione.

A distanza di pochi giorni dall’intervento, però, Kolo Muani ha già ripreso ad allenarsi con il resto della squadra. Una situazione che conferma la volontà del francese di recuperare rapidamente e tornare a essere protagonista.

Spalletti lo segue da vicino

Il rientro dell’attaccante rappresenta una notizia importante per Spalletti, soprattutto considerando il momento delicato che attende la Juventus. Il tecnico dovrà infatti gestire un calendario molto intenso dopo la sosta, con nove partite in 29 giorni tra campionato ed Europa League.

Kolo Muani potrebbe quindi diventare una pedina preziosa per le rotazioni offensive, con la Juventus attesa dalla trasferta contro il Cagliari dell’11 ottobre.

L’obiettivo è esserci alla ripresa

Il lavoro dei prossimi giorni servirà a valutare la risposta della mano dopo l’operazione e a stabilire quando l’attaccante potrà essere impiegato senza limitazioni.

La prima indicazione è comunque positiva: Kolo Muani è già tornato in gruppo e punta a farsi trovare pronto per la ripresa della stagione.