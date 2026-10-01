Milan e Juventus Women si affrontano domenica 4 ottobre alle 15:00 nella seconda giornata di Serie A Women. Ecco dove vedere la partita.
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Secondo appuntamento stagionale in Serie A Women per Milan e Juventus. Le due squadre si affronteranno domenica 4 ottobre, con il match in programma nel pomeriggio in Lombardia e calcio d’inizio fissato alle 15:00.
Milan-Juventus Women, quando si gioca
La sfida è valida per la 2ª giornata di Serie A Women e vedrà protagoniste due formazioni attese a un confronto importante già nelle prime battute del campionato.
Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00 di domenica 4 ottobre.
Dove vedere Milan-Juventus Women
La partita tra Milan e Juventus Women sarà trasmessa in diretta su DAZN.
Gli appassionati potranno quindi seguire il match sulla piattaforma streaming, che trasmetterà l'incontro valido per il secondo turno del campionato.
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