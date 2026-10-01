La Juventus torna in campo durante la sosta per le Nazionali. Domani alla Continassa i bianconeri affronteranno la Cremonese, formazione di Serie B, in un test organizzato per mantenere il ritmo partita e permettere alla squadra di continuare a lavorare durante la pausa. Il prossimo impegno ufficiale sarà infatti Cagliari-Juventus dell’11 ottobre.

Juventus-Cremonese, test alla Continassa

L’amichevole contro la Cremonese rappresenterà soprattutto un’occasione per Luciano Spalletti di mantenere alta la condizione dei giocatori rimasti a Torino.

Non sarà però una prova generale in vista della trasferta contro il Cagliari. La Juventus dovrà infatti fare a meno di dodici giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, con una rosa inevitabilmente ridotta rispetto a quella che il tecnico avrà a disposizione alla ripresa del campionato.

Spazio a chi ha giocato meno

Il test potrà comunque essere utile per valutare da vicino le condizioni degli elementi che hanno trovato meno spazio nelle prime uscite stagionali. Spalletti avrà la possibilità di distribuire minuti e osservare la risposta dei giocatori dopo i primi allenamenti sotto la sua gestione.

La sfida contro la Cremonese potrà inoltre offrire spazio ad alcuni giovani della Juventus, pronti a sfruttare l’occasione per mettersi in mostra davanti al nuovo allenatore.

Cagliari nel mirino

Il vero obiettivo resta comunque la ripresa del campionato. Dopo l’amichevole di domani, la Juventus continuerà a lavorare alla Continassa in attesa del rientro dei nazionali e della trasferta alla Unipol Domus.

Cagliari-Juventus, in programma l’11 ottobre, sarà il primo appuntamento ufficiale dopo la sosta e darà a Spalletti l’occasione di riprendere il percorso in Serie A con una rosa nuovamente al completo.