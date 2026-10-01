Edon Zhegrova sta sfruttando al meglio la sosta per le Nazionali. L’esterno della Juventus è stato protagonista con il Kosovo nei primi impegni di Nations League, tornando a mettere minuti importanti nelle gambe e confermando le proprie qualità offensive. Un rendimento che può rappresentare un segnale interessante anche in vista del suo ritorno a Torino.

Zhegrova, 73 minuti contro l’Irlanda

Nel successo per 1-0 del Kosovo contro l’Irlanda, Zhegrova è partito titolare, una novità significativa dopo il lungo periodo condizionato dai problemi fisici. Il giocatore è rimasto in campo per 73 minuti, mostrando soprattutto le sue qualità nel dribbling: cinque riusciti su nove tentati, oltre a due cross completati.

Una prestazione nella quale non sono mancate anche alcune imprecisioni, ma che ha permesso al classe 1999 di ritrovare un minutaggio importante con la propria Nazionale.

Poi il gol contro l’Austria

Zhegrova ha lasciato il segno anche nella successiva sfida contro l’Austria. Entrato all’intervallo, l’esterno bianconero ha realizzato su calcio di rigore il gol del Kosovo, contribuendo alla rimonta della propria squadra.

La Juventus osserva con attenzione

Le prestazioni con il Kosovo permettono quindi a Zhegrova di accumulare minuti e continuità dopo un periodo particolarmente complicato sul piano fisico. Il giocatore era infatti reduce da una lunga assenza legata alla pubalgia e sta gradualmente aumentando il proprio minutaggio.

Anche con la Juventus aveva già mostrato il proprio impatto: contro il Sassuolo era entrato dalla panchina trovando una doppietta, mentre contro l’Atalanta aveva fornito un assist nei 20 minuti disputati.

Ora l’obiettivo sarà trasformare la buona parentesi con il Kosovo in ulteriore continuità anche in bianconero. Spalletti lo aspetta a Torino, con Zhegrova che punta a ritagliarsi sempre più spazio nelle prossime settimane.